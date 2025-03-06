Україна

Football.ua представляє прев'ю матчу чемпіонату України, який пройде 6 березня та розпочнеться о 13:00.

У рамках 20 туру української Прем'єр-ліги житомирське Полісся на своєму стадіоні проведе матч проти одеського Чорноморця.

ПОЛІССЯ — ЧОРНОМОРЕЦЬ

Четвер, 6 березня, Центральний міський стадіон Полісся (Житомир). Головний арбітр — Денис Шурман. Пряма трансляція на UPL.TV

Минулого туру Полісся несподівано провалило гру проти одного з аутсайдерів чемпіонату — столичної Оболоні. Матч закінчився нульовою нічиєю.

Якщо не дивитися на рахунок на табло, то команда Імада Ашура повністю контролювала перебіг поєдинку, про що красномовно каже статистика – 15 ударів по воротах "пивоварів". Проте реалізація — головна проблема "вовків", особливо з командами з низу турнірної таблиці.

Загалом, незважаючи на всі пригоди та проблеми, Полісся проводить якісний сезон та по праву посідає четверте місце в УПЛ, відстаючи від Шахтаря на вісім балів. Трійці лідерів навряд чи вдасться нав'язати конкуренцію, але захистити четверте місце — під силу, але треба брати очки, щоб не сподіватися на результати конкурентів.

Для Чорноморця друга половина сезону проходить під девізом "боротися до останнього". У першому турі після зимової перерви була перемога над Колосом (2:1), але потім "моряки" поступилися Лівому Берегу (0:1), що продовжує говорити про погану форму одеської команди та її складний стан справ.

У команди Олександра Бабича лише одна мета – очки, які мають допомогти команді вибратися із зони вильоту, хоча б у перехідні матчі.

Так, невдачу проти "лелек" можна списати на те, що команда була в певному шоці, адже напередодні їхню клубну базу обстріляли росіяни. Також на полі не було кілька гравців основного складу, що аж ніяк не допомагало конструктивній грі.

Якщо говорити про кадрову ситуацію, то Поліссю не допоможе дискваліфікований Лукас Тейлор, але після неї повернувся Едуард Сарапій. У "моряків" у лазареті залишаються ті самі імена, тож у Бабича особливого вибору немає.

ЦІКАВІ ФАКТИ

- Полісся проведе 50 матч в УПЛ;

- Полісся утримує клубний рекорд, не пропускаючи в чемпіонаті голів 330 хвилин поспіль;

- пропускна серія Чорноморця триває в УПЛ десять ігор — 18 голів;

- безнічийна серія Чорноморця в чемпіонаті триває вісім ігор: перемога та сім поразок;

- Імад Ашур проведе 20 тренерський матч в УПЛ;

- різні клуби Олександра Бабича можуть здобути 20 гостьову перемогу в УПЛ;

- 25-й гол в УПЛ може забити Олексій Хобленко (Чорноморець), 20 — Олександр Назаренко (Полісся);

- новачок Чорноморця Еміль Мустафаєв нинішній чемпіонат починав саме в Поліссі.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Полісся: Волинець — Михайліченко, Чоботенко, Сарапій, Майсурадзе — Мельниченко — Назаренко, Андрієвський, Крушинський, Гуцуляк — Батіста.

Чорноморець: Рудько — Раян Карлос, Скиба, Кратов, Кисіль — Шпорн — Янаков, Когут, Габелок, Єрмаков — Хобленко.

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