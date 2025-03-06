Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 19-го туру чемпіонату України, який відбудеться 6 березня та розпочнеться о 15:30.

Донецький Шахтар та криворізький Кривбас завершуватимуть програму четверга двадцятого туру української Прем’єр-ліги.

ШАХТАР — КРИВБАС

ЧЕТВЕР, 6 БЕРЕЗНЯ, 18:00. АРЕНА ЛЬВІВ, ЛЬВІВ. АРБІТР — ОЛЕКСІЙ ДЕРЕВИНСЬКИЙ (КИЇВ)

ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.TV

Зіграти матч другого кола раніше, аніж повністю завершиться гра першого — для команд Маріно Пушича та Юрія Вернидуба в цьому сезоні це, судячи з усього, цілком реальне завдання. Шахтар повів у рахунку восени в Кривому Розі, але без тривалої тривоги в регіоні ми тоді обійшлись лише один тайм. А потім у "гірників" у календарі не було вільного місця від національного та євро- кубків, тож дограють вони ту гру тоді, коли дограють. Орієнтовно, це має статись посеред квітня, а там подивимось.

А тим часом перегони в УПЛ тривають і для Шахтаря за підсумками минулих вихідних на загалом не надто сприятливому тлі з’явилась певна мить сподівань. У центральному матчі туру донеччани здолали на цій самій арені Олександрію (3:0), і це вже було схоже на маніфест у їхньому виконанні, що київському Динамо, поки що, зарано приміряти собі третю зірку на емблемі. Але чемпіонат ще дуже довгий.

Та й дистанція поміж грандами скоротилась не настільки критично, як цього б бажала команда Маріно Пушича. Навіть якщо й буде здобуто ту перемогу над Кривбасом, це лише п’ять очок станом на зараз. А тут ще й грати проти підопічних Вернидуба доведеться, коли ті, ну, дуже злі. А хто б не був таким, якби в стартових двох турах після відновлення офіційних матчів не те що очок, а й забитих м’ячів криворіжці не побачили? Особливо дивно було бачити такий підсумок після номінально гостьової гри проти Інгульця на домашньому стадіоні "червоно-білих" — там тільки Соса моментів мав більше, аніж весь Шахтар у грі проти Олександрії.

Але про проблеми з реалізацією Вернидуб говорив уже давно, а віз і нині там. Дистанція поміж командами в турнірній таблиці складає вісім балів, що змушує нас говорити про надзвичайну важливість цього двобою в контексті туру. Але складається враження, що нині це колективи з різних футбольних світів та переслідують геть відмінні завдання в цьому сезоні. Якщо це матчі в січні у Лізі чемпіонів УЄФА так сприятливо подіяли на Шахтар, то дійсно, реформа міжнародних турнірів пішла всім командам-учасницям на користь.

Проте колектив Маріно Пушича зробив лише перший крок для того, щоб трохи покращити враження від власних виступів у чемпіонаті восени. Усе ж таки, розгублено дуже багато залікових балів, і зокрема — у матчах проти ось таких в’язких суперників, як Кривбас. Магія промов Вернидуба всім відома — він може й "мертву" команду змусити видати матч усього сезону в окремому випадку, і цього "гірникам" точно варто остерігатись. Хоча, якщо Георгій Судаков продовжуватиме в такому ж темпі, то хоча б за дії в атаці Пушич може перейматись трішки менше.

Орієнтовні склади команд

Шахтар: Д. Різник — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Судаков, Назарина, Криськів — Швед, Траоре, Кевін.

Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Вілівальд, Романчук, Дібанго — Хомченовський — Д. Кузик, Шевченко, Ілич, Задерака — Соса.

Цікаві факти

– Шахтар може здобути 690 перемогу, або зіграти в 170 раз унічию в УПЛ — 70 із яких може бути на власному полі.

– Франшиза Кривбасу може здобути 240 перемогу або зіграти в 90 разу у гостьову нічию в чемпіонаті.

– Шахтар не програє вдома 10 матчів УПЛ: 9 перемог, 1 нічия.

– Кривбас не грає внічию шість матчів поспіль: чотири перемоги, дві поразки.

– Юрій Вернидуб проведе 400 матч в УПЛ: 102 — як гравець, 298 — як тренер.

– 25 гол у чемпіонаті може забити Дмитро Хомченовський (Кривбас), 10 — Єгор Назарина (Шахтар).

Форма команд