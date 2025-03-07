Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату України, який відбудеться 7 березня, розпочавшись о 15:30.

У рамках 20-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25 Колос на власному полі зустрінеться з Олександрією.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

П'ЯТНИЦЯ, 7 БЕРЕЗНЯ, 15:30. СТАДІОН КОЛОС, КОВАЛІВКА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ОЛЕКСАНДР ШАНДОР (ЛЬВІВ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Колос пішов на зимову перерву на тлі серії з трьох матчів без поразок, а повернувся з неї двома поспіль поразками. В обох випадках фатальними для "чорно-білих" були пізні голи суперників. Ці невдачі поставили підопічних Олександра Поздєєва в незручне становище — поза зоною перехідних матчів вони перебувають виключно за рахунок додаткових показників.

Минулої неділі ковалівці зазнали прикрої поразки від Вереса (1:2) в Рівному, у компенсований час пропустивши з пенальті у виконанні свого ексгравця Ігоря Харатіна. Тим не менш, у Колоса все ще другий найкращий після лідера УПЛ Динамо Київ показник пропущених голів (16, нарівні з Олександрією й Шахтарем).

А от Олександрія є третьою найрезультативнішою командою чемпіонату України (28 голів, нарівні з Поліссям). Хоча у важливому з турнірної точки зору матчі проти Шахтаря колективу Руслана Ротаня ефективності в атаці продемонструвати не вдалося. "Містяни" не відзначилися голами у Львові, свої ворота дозволивши уразити тричі.

Донецький клуб учора втратив залікові бали, тож Олександрія втрималася на другій сходинці турнірної таблиці й сподіватиметься покращити своє становище сьогодні. Колос дуже невдало виступає на власному полі, тож очікуємо, що "містяни" все ж візьмуть гору над "чорно-білими", продовживши свою успішну кампанію в УПЛ.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Колос: Пахолюк — Владою, Козік, Бондаренко, Цуріков — Демченко, Гагнідзе — Третьяков, Ковталюк, Алефіренко — Ковталюк

Олександрія: Єрмаков — Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартинюк — Калюжний — Безерра, Шепелєв, Мишньов, Цара — Філіппов

ЦІКАВІ ФАКТИ

Олександрія може здобути 120-ту перемогу в УПЛ, а Колос — 50-ту.

Безвиграшна домашня серія Колоса в УПЛ триває 6 ігор: 4 нічиї та 2 поразки.

Пропускна серія Олександрії триває в Чемпіонаті 4 гри — 8 голів.

Колос при Олександру Поздєєву може 10-й раз зіграти внічию в УПЛ.

Олександрія при Руслану Ротаню може зазнати 10-ї гостьової поразки в Чемпіонаті.

100-й матч в УПЛ може провести Микита Кравченко, 50-й — Артем Шулянський (обидва — Олександрія).

Воротар Олександрії Георгій Єрмаков з початку Чемпіонату виступає без замін.

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