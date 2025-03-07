Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 20-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють київський Лівий Берег та рівненський Верес.
Микола Когут, фото ФК Лівий Берег
07 березня 2025, 12:01
Київський Лівий Берег та рівненський Верес зіграють у рамках двадцятого туру українсько Прем'єр-ліги на стадіоні Лівий Берег.
Віталій Первак, після перемоги над одеським Чорноморцем (1:0), залучив до стартового складу Миколу Когута на позицію під нападником.
Олег Шандрук, на тлі перемоги над ковалівським Колосом (2:1), використав із перших хвилин Чечера в центрі оборони.
Лівий Берег: Механів — Соколов, Банада, Семенов, Шаповал — Косовський, Дедух — Шастал, М. Когут, Синиця — Сухоручко.
Запасні: Сташків, Караващенко, Астахов, І. Когут, Приходько, Галас, Войцеховський, А. Різник, Кобзар, Гереш.
Запасні: Б. Когут, Кулик, Данніков, Протасевич, Балаба, Сміян, Кльоц, Баран, Петров, Луан, Степанюк.
Верес: Кожухар — Куція, Чечер, Вовченко, Шевченко — Харатін, Кучеров — Шарай, Дахновський — Годя, Гайдучик.
Гра Лівий Берег — Верес почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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