Київський Лівий Берег та рівненський Верес зіграють у рамках двадцятого туру українсько Прем'єр-ліги на стадіоні Лівий Берег.

Віталій Первак, після перемоги над одеським Чорноморцем (1:0), залучив до стартового складу Миколу Когута на позицію під нападником.

Олег Шандрук, на тлі перемоги над ковалівським Колосом (2:1), використав із перших хвилин Чечера в центрі оборони.

Лівий Берег: Механів — Соколов, Банада, Семенов, Шаповал — Косовський, Дедух — Шастал, М. Когут, Синиця — Сухоручко.

Запасні: Сташків, Караващенко, Астахов, І. Когут, Приходько, Галас, Войцеховський, А. Різник, Кобзар, Гереш.

Верес: Кожухар — Куція, Чечер, Вовченко, Шевченко — Харатін, Кучеров — Шарай, Дахновський — Годя, Гайдучик.

Запасні: Б. Когут, Кулик, Данніков, Протасевич, Балаба, Сміян, Кльоц, Баран, Петров, Луан, Степанюк.

Гра Лівий Берег — Верес почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.