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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 20-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють луганська Зоря та київська Оболонь.

Луганська Зоря та київська Оболонь зіграють у двадцятому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського.

Младен Бартулович, на тлі перемоги наді львівським Рухом (2:0), використав із перших хвилин Горбача на вістрі атаки.

Сергій Шищенко, після нічиєї проти житомирського Полісся (0:0), залучив до стартового складу Федорівського в рамці воріт, тоді як Карась гратиме в центрі оборони, а Устименко очолить напад.

Зоря: Сапутін — Тронтель, Джордан, Башич, Жуніньйо — Мічин, Попара, Яцик — Білоцерковець, Горбач, Слесар.

Запасні: Турбаєвський, Мацапура, Ескінья, Кирюханцев, Василець, Вантух, Дришлюк, Маткевич, Кораблін, Супряга, Будківський.



Оболонь: Федорівський — Стасюк, Приймак, Карась, Суханов — Вітенчук — Ільїн, Груша, Черненко, Блізніченко — Устименко.

Запасні: Рибка, Грисьо, Прокопенко, Ломницький, Дубко, Курко, Мороз, Слободян, Теслюк, Юшко, Корх, Мороз.



Гра Зоря — Оболонь почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.