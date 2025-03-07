Україна

Команда Олександра Поздєєва остаточно втратила бажання грати в атакувальний футбол навіть на рідному стадіоні.

Програма п’ятниці в рамках двадцятого туру української Прем’єр-ліги продовжувалась грою в Ковалівці, де місцевий Колос цього разу приймав Олександрію. Завдання команди Руслана Ротаня на цю гру було цілком зрозумілим — донецький Шахтар напередодні знову втратив очки, зігравши внічию проти Кривбасу (1:1), тож "поліграфи" мали можливість частково перекрити наслідки поразки від колективу Маріно Пушича на Арені Львів минулого вікенду (0:3).

А що хотів від цієї гри отримати колектив господарів поля? Напевно, як мінімум, не поступитись суперникам у боротьбі за м’яч. Але ж не настільки треба було цим процесом захоплюватись команді Олександра Поздєєва, щоб у підсумку отримати майже повний "нуль" за власними статистичними показниками гри в атаці. Ця зустріч отримала суто односторонній рух розвитку подій, і винуватець у цьому очевидний — Колос забув свої слова в цій виставі.

Тож відповідно ми й говорили лише про виступ Олександрії цього разу, який до того ж міг розпочатись як не із швидкого м’яча Цари, удар якого парирував Пахолюк на близькій відстані, так із пенальті за нібито фол на Безеррі від Демченка на межі штрафного. Але там VAR щось довго розбирав навіть із залученням головного арбітра Олександра Шандора, і зрештою ніхто нічого цікавого не знайшов. Тож спірний епізод заграли.

Був період у цій грі в першому таймі, і доволі тривалий, коли на полі нібито взагалі нічого цікавого не відбувалось. Але він минув під саму перерву, коли оборона Колоса почала помилятись ледь не в кожній ситуації, і зрештою Філіппов так і не переграв Пахолюка в своїх моментах, а от Шепелєву вдалось замкунти простріл Мартинюка з лівого флангу в дотик у дальній кут. Для такої гри, забитий м’яч — 95% успіху.

А у випадку з таким Колосом — усі 100%. Лише за один момент від команди Поздєєва можна було зачепитись у цьому матчі — Болівар у падінні головою замикав подачу Цурікова посеред другого тайму, але в дальній кут м’яч не пішов, пролетівши рівно так само, як і вся команда господарів повз можливі очки за підсумками цієї гри. "Поліграфи" натомість напрацювали на солідну перевагу за статистикою, зокрема — за ударами, а от із голами взяли лише потрібний мінімум.

У наступному турі Олександрія прийматиме київську Оболонь, тоді як ковалівський Колос поїде в гості до черкаського ЛНЗ.Колос —0:1Шепелєв, 42Пахолюк — Козік (Поправка, 86), Краснічі, Бондаренко, Цуріков — Демченко, Гагнідзе — Третьяков (Кузик, 77), Ррапай (Ковталюк, 66), Алефіренко — Болівар.Єрмаков — Скорко (Копина, 79), Кампуш, Шабанов, Мартинюк — Мишньов (Козак, 74), Калюжний, Шепелєв (Ващенко, 89) — Безерра, Філіппов (Кулаков, 79), Цара (Матеус, 79).Попередження: Цуріков