Україна

Команда Василя Кобіна не зрозуміла, як саме хоче проводити вирішальні миттєвості гри.

Двадцятий тур української Прем’єр-ліги відбувався за незвичним розкладом, тож наче й вихідні щойно встигли розпочатись, а ми вже говорили про останній матч у рамках цього раунду національної першості. Петровському Інгульцю та львівському Руху випала почесна нагода поставити крапку в цій історії на полі Арени Львів, де цього разу господарювали не "жовто-чорні", а "козаки", які продовжують свою мандрівку теренами нашої країни.

І подекуди, як це було в попередній грі проти криворізького Кривбасу (2:0), команда Василя Кобіна ще й устигає демонструвати яскравий футбол, який ще й інколи приносить важливі залікові бали при цьому. У той самий час підопічні Віталія Пономарьова три попередніх гри взагалі надходження залікових балів у себе на рахунку в турнірній таблиці не спостерігали, а в 2025 році та й поготів голами не відзначались.

Усі підстави вважати, що з "нулем" із власного боку табло Рух міг завершити й цю гру, у нас складались упродовж усього протистояння. Дуже бліда гра в плані атакувальних дій від обох сторін, хоча чому ми говоримо, узагальнюючи, якщо внесок команди Кобіна в спільний доробок був мінімальним, або радше взагалі відсутнім. Особливо в першому таймі, де Інгулець і до удару хоча б у напрямку чужих воріт справу не довів.

Гості теж не відзначались чимось особливим попереду, проте все ж таки загальна динаміка їхньої гри була куди більш жвавою, аніж у суперників. І моменти також були в Руху такі, що Паламарчуку доводилось кілька разів у обох таймах рятувати власну команду. Проте все одно час минав, коли не приходили, і ми вже бачили ці майбутні "нулі", які б до того ж ще й стали не першими в цьому турі. Сумна картина, загалом.

Але ні. Інгулець таки став головним героєм останніх хвилин цієї зустрічі. Тут вам і прорахунок тренера "козаків" із поспішними замінами, що в підсумку призвело до того, що в Кобіна два травмовані гравці, Малиш та Кисленко, на останніх хвилинах ледь ноги пересували полем, і вказівка керманича господарів тягнути гру до нічиєї. Через останню, власне, постраждав Волохатий, який готував вкидання ауту настільки довго в компенсований час, що отримав другу жовту.

А потім Рух провів фінальну атаку в цій грі, і треба ж було статись такому, що Паламарчук схибив під час подачі Слюбика з правого флангу саме в цей критичний момент. М’яч відскочив просто на ногу Притулі перед порожніми воротами, тож схибити було ю собі дорожні.

У наступному турі петровський Інгулець гратиме домашній матч проти одеського Чорноморця, а львівський Рух прийматиме полтавську Ворсклу.Інгулець —0:1Притула, 90+9Паламарчук — Бенедюк (Дубілей, 35, Жовтенко, 76), Дихтярук, Малиш, Катрич — Волохатий, Гаджук, П’ятов (Лосенко, 76) — Пушкарьов (Фарасєєнко, 59), Кисленко, Могильний (Сад, 60).Ледвій — Слюбик, Дідик, Холод — Роман, Рябов, Горін (Притула, 63), Ременяк (Кітела, 63) — Карабін (Алмазбеков, 75), Фаал (Климчук, 46), Пастух (Підгурський, 82).Попередження: Бенедюк, Волохатий, Катрич, Кисленко — Климчук