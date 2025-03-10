Україна

Величезні гроші для сучасного українського футболу.

Донецький Шахтар придбав бразильського вінгера Аліссона Сантану з Атлетіку Мінейру. Про це повідомляє офіційний сайт "гірників".

Зазначається, що контракт з 19-річним півзахисником підписано до 30 червня 2030 року. За інформацією Фабріціо Романо Шахтар заплатив за цей трансфер 16 млн. євро.

Аліссон Сантана – вихованець академії Атлетіку Мінейру. Загалом провів за основний склад бразильської команди 42 матчі та забив 3 мʼячі. Чемпіон штату Мінас-Жерайс (2024).



Також на його рахунку вісім матчів та один гол за збірну Бразилії U20, у складі якої Аліссон став переможцем молодіжного чемпіонату Південної Америки – 2025 (U20).

Цього сезону Аліссон Сантана відіграв за Атлетіку Мінейру два матчі, забив гол та віддав одну результативну передачу.