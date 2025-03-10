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Аліссон Сантана, shakhtar
10 березня 2025, 16:42
Донецький Шахтар придбав бразильського вінгера Аліссона Сантану з Атлетіку Мінейру. Про це повідомляє офіційний сайт "гірників".
Зазначається, що контракт з 19-річним півзахисником підписано до 30 червня 2030 року. За інформацією Фабріціо Романо Шахтар заплатив за цей трансфер 16 млн. євро.
Аліссон Сантана – вихованець академії Атлетіку Мінейру. Загалом провів за основний склад бразильської команди 42 матчі та забив 3 мʼячі. Чемпіон штату Мінас-Жерайс (2024).
Також на його рахунку вісім матчів та один гол за збірну Бразилії U20, у складі якої Аліссон став переможцем молодіжного чемпіонату Південної Америки – 2025 (U20).
Цього сезону Аліссон Сантана відіграв за Атлетіку Мінейру два матчі, забив гол та віддав одну результативну передачу.