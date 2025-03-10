Україна

Український фахівець знову тренуватиме ковалівців.

Керівнтцтво ковалівського клубу призначило Руслана Костишина на посаду виконувача обовʼязків головного тренера. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

48-річний фахівець повернувся на посаду керманича команди, яку він обіймав у 2014-2021 рр.

Зазначається, що сьогодні Костишин провів перше тренування Колоса. Тренерський штаб фахівець сформує незабаром.

Найближчий матч Колос проведе з ЛНЗ в рамках 21-го туру УПЛ. Гру заплановано на 16-те березня, о 15:30.