Україна

У ковалівського клубу буде новий тренер.

Колос оголосив про відставку головного тренера Олександра Поздєєва і його тренерського штабу.

Олександр Поздєєв та його тренерський штаб працював із юнацькою командою Колос U-19, а у травні минулого року очолив головну команду.

Колос перебуває на 12-му місці УПЛ. Турнірна таблиця УПЛ на Football.ua.

В ЗМІ розповсюджується інформація, що вакантну посаду займе колишній наставник Колоса Руслан Костишин.