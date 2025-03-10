У ковалівського клубу буде новий тренер.
Олександр Поздєєв, фото ФК Колос Ковалівка
10 березня 2025, 16:26
Колос оголосив про відставку головного тренера Олександра Поздєєва і його тренерського штабу.
Олександр Поздєєв та його тренерський штаб працював із юнацькою командою Колос U-19, а у травні минулого року очолив головну команду.
Колос перебуває на 12-му місці УПЛ. Турнірна таблиця УПЛ на Football.ua.
В ЗМІ розповсюджується інформація, що вакантну посаду займе колишній наставник Колоса Руслан Костишин.