Україна

Перші слова новоспеченого гравця "гірників".

Новачок донецького Шахтаря Аліссон Сантана, який перейшов за 16 млн. євро з Атлетіку Мінейру, прокоментував свій трансфер в український клуб. Його слова наводить офіційний сайт "гірників".

"Дуже радий приєднатися до команди. Я справді щасливий бути тут – від самого дитинства мріяв грати у Європі, на високому рівні, у такому великому клубі, як Шахтар. І я сподіваюся, що зможу почати свої виступи якомога швидше, аби бути корисним команді на футбольному полі.

Протягом всього сезону я чув розмови про зацікавленість Шахтаря. Звичайно, для мене це було честю, це мені лестило. У ході чемпіонату я намагався набирати якомога кращу форму, аби довести, що чутки недаремні, щоб мати змогу перейти до команди якомога швидше. І я радий, що зумів реалізуватися, аби це стало реальністю.

Як і всі бразильці, я, у першу чергу, люблю йти у дриблінг і творити магію з мʼячем, також грати на атаку в цілому, віддавати гольові передачі, знаходити вільні зони. Ще маю гарну швидкість та поставлений удар – люблю бити по воротах і брати на себе ініціативу. Тож я доволі різносторонній гравець в атакувальній фазі.

Якщо брати в цілому за всю історію футболу, то мій улюблений гравець – Ліонель Мессі. Я обрав номер 30, тому що Мессі у своєму першому сезоні в Барселоні також грав під цим номером. Для мене це такий собі символізм, який було би також приємно підтвердити на футбольному полі.

Насправді мені було відомо доволі багато речей про клуб. Основний факт – це, звісно, те, що Шахтар завжди був і залишається чудовим трампліном для бразильських футболістів, які зуміли стати тут, без перебільшення, зірками футболу. Тому я також враховував цей факт під час переходу: мені дуже імпонує ця можливість, і я зі свого боку робитиму все, щоб поповнити плеяду видатних бразильських футболістів в історії Шахтаря та світового футболу загалом", — заявив Аліссон.

Нагадаємо, Аліссон підписав з Шахтарем трудову угоду до 30 червня 2030 року.