Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 21-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Динамо Київ та луганська Зоря.
Володимир Бражко, фото ФК Динамо Київ
11 березня 2025, 14:33
Київське Динамо та луганська Зоря зіграють у двадцять першому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського.
Олександр Шовковський, після перемоги над черкаським ЛНЗ (2:1), залучив до стартового складу Бражка в опорній зоні, тоді як Брагару розташується ліворуч в атаці.
Младен Бартулович, на тлі перемоги над київською Оболонню (2:1), використав із перших хвилин Ескінью в трійці центральних захисників, тоді як Дришлюк гратиме в центрі поля, а Будківський та Вантух гратимуть в атаці.
Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Попов, Михавко, Вівчаренко — Буяльський, Бражко, Шапаренко — Ярмоленко, Ванат, Брагару.
Запасні: Моргун, Сьомка, Рубчинський, Кабаєв, Дячук, Саленко, Біловар, Коробов, Дубінчак, Михайленко, Пономаренко.
Зоря: Сапутін — Тронтель, Ескінья, Джордан, Башич, Жуніньйо — Мічин, Дришлюк — Білоцерковець, Будківський, Вантух.
Запасні: Мацапура, Кирюханцев, Кораблін, Андрушко, Писаренко.
Гра Динамо Київ — Зоря почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.