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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 21-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють Динамо Київ та луганська Зоря.

Київське Динамо та луганська Зоря зіграють у двадцять першому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського.

Олександр Шовковський, після перемоги над черкаським ЛНЗ (2:1), залучив до стартового складу Бражка в опорній зоні, тоді як Брагару розташується ліворуч в атаці.

Младен Бартулович, на тлі перемоги над київською Оболонню (2:1), використав із перших хвилин Ескінью в трійці центральних захисників, тоді як Дришлюк гратиме в центрі поля, а Будківський та Вантух гратимуть в атаці.

Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Попов, Михавко, Вівчаренко — Буяльський, Бражко, Шапаренко — Ярмоленко, Ванат, Брагару.

Запасні: Моргун, Сьомка, Рубчинський, Кабаєв, Дячук, Саленко, Біловар, Коробов, Дубінчак, Михайленко, Пономаренко.



Зоря: Сапутін — Тронтель, Ескінья, Джордан, Башич, Жуніньйо — Мічин, Дришлюк — Білоцерковець, Будківський, Вантух.

Запасні: Мацапура, Кирюханцев, Кораблін, Андрушко, Писаренко.



Гра Динамо Київ — Зоря почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.