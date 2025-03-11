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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 21-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють рівненський Верес та житомирське Полісся.

Рівненський Верес та житомирське Полісся зіграють у поліському дербі на рівненському Авангарді у двадцять першому турі української Прем'єр-ліги.

Олег Шандрук, після поразки від київського Лівого Берега (0:2), залучив до стартового складу Гончаренка в центрі оборони, тоді як Луан гратиме праворуч в атаці, де розташується Степанюк.

Імад Ашур, на тлі перемоги над одеським Чорноморцем (3:1), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Верес: Кожухар — Куція, Гончаренко, Вовченко, Шевченко — Кучеров, Харатін — Луан, Дахновський — Степанюк, Гайдучик.

Запасні: Б. Когут, Кулик, Протасевич, Балаба, Чечер, Сміян, Кльоц, Баран, Лепський, Шарай, Годя, Видрич.



Полісся: Волинець — Майсурадзе, Чоботенко, Сарапій, Михайліченко — Бітон, Бабенко, Андрієвський — Гуцуляк, Батіста, Крушинський.

Запасні: Кудрик, Матич, Віале, Тейлор, Хадрой, Мельниченко, Йосефі, Караман, Таллес, Гонсалвеш, Назаренко, Лєднєв.



Гра Верес — Полісся почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua