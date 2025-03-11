Україна
11 березня 2025, 15:00
Олександрія з дублем Філіппова не помітила Оболонь
Команда Руслана Ротаня розтрощила розібраний колектив Сергія Шищенка на Ніці.
Олександрія — Оболонь, фото ФК Олександрія
11 березня 2025, 15:00
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Олександрія — Оболонь 4:0
Голи: Філіппов, 13, 44, Безерра, 16, Ндіка, 90
Олександрія: Єрмаков — Кравченко, Кампуш, Шабанов, Мартинюк — Мишньов (Матеус, 64), Калюжний (Ващенко, 64), Шепелєв (Бєляєв, 75) — Безерра, Філіппов (Кулаков, 75), Цара (Ндіка, 64).
Оболонь: Федорівський — Карась (Грисьо, 59), Приймак, Дубко, Стасюк — Курко (Ломницький, 80), Вітенчук (Мороз, 59) — Блізніченко (Прокопенко, 59), Груша, Суханов (Теслюк, 75) — Устименко.
Попередження: Калюжний