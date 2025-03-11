Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 21-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють львівські Карпати та донецький Шахтар.

Львівські Карпати та донецький Шахтар зіграють у двадцять першому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Україна.

Владислав Лупашко, після нічиєї проти полтавської Ворскли (0:0), залучив до стартового складу Чачуа та Альвареса в центр поля.

Маріно Пушич, на тлі нічиєї проти криворізького Кривбасу (1:1), використав із перших хвилин Коноплю та Азарові на флангах оборони, тоді як Марлон гратиме в центрі поля.

Карпати: Кінарейкін — Сич, Бабогло, Педросо, Полегенько — Чачуа, Альварес, Танда — Бруніньйо, Краснопір, Костенко.

Запасні: Кемкін, Киричок, Підлепенець, Ігор, Квасниця, Федор, Клименко, Чабан, Шах, Домчак.



Шахтар: Д. Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Азарові — Марлон, Назарина, Судаков — Швед, Егіналду, Кевін.

Запасні: Фесюн, Траоре, Арройо, Вінісіус, Грам, Еліас, Глущенко, Бондаренко, Цуканов, Аліссон, Невертон, Фарина.



Гра Карпати — Шахтар почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.