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Окрім цього, керманич Арсеналу висловився про майбутнє українського універсала.

Один із лідерів збірної України Олександр Зінченко в своїх останніх трьох матчах за Арсенал виходив на заміну на свою номінальну позицію в центрі півзахисту замість більш звичної для Англії ролі лівого захисника.

Головний тренер "канонірів" Мікель Артета розповів про нову роль 28-річного українця в своїй команді на тлі існуючих травм, а також відповів на питання щодо його майбутнього на Емірейтс.

"Зінченко — дуже хороший гравець, і з тими варіантами, які у нас є, ми вважаємо, що це позиція, на якій він може допомогти і яка йому підходить. Він вже грав там раніше, я знаю його багато років, і він справді може вписатися в цю роль. Він дуже добре адаптувався на тренуваннях. У нього було кілька можливостей у останніх матчах, щоб це продемонструвати. Тож я радий, що він добре себе там проявляє.

Чи обговорюватиму майбутнє Зінченка цього літа? Я роблю це з кожним гравцем перед завершенням сезону, якщо є можливість і час. Це потрібно, щоб у всіх було чітке розуміння очікувань одне від одного, ясність у тому, як ми ставимося один до одного і як можуть розвиватися наші відносини далі. Це найкраще, що можна зробити, і є ще багато інших речей, які потрібно обговорити. Я, безумовно, проведу таку розмову з усіма", — цитує слова Мікеля Артети офіційний сайт Арсеналу.

Нагадаємо, що поточний контракт Олександра Зінченка з Арсеналом спливає влітку 2026 року. Портал Transfermarkt оцінює його в 30 мільйонів євро.

У поточному сезоні український універсал провів на клубному рівні всього 481 хвилину у 16 матчах, в яких він заробив 2 попередження.