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Карпати — Шахтар 0:0

Карпати: Кінарейкін — Сич, Бабогло, Педросо, Полегенько — Чачуа, Альварес, Танда (Клименко, 46) — Бруніньйо (Федор, 85), Краснопір (Ігор, 80), Костенко (Шах, 80).

Шахтар: Д. Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Азарові (Траоре, 80) — Марлон, Назарина (Бондаренко, 65), Судаков — Швед (Аліссон, 65), Егіналду (Еліас, 65), Кевін.

Попередження: Сич — Марлон