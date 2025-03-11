Україна
11 березня 2025, 19:59
Шахтар не зумів подолати оборону Карпат та відпустив Олександрію на шість очок
Команда Маріно Пушича знову билась головою об стіну чужої оборони.
Карпати — Шахтар, фото ФК Шахтар Донецьк
11 березня 2025, 19:59
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Карпати — Шахтар 0:0
Карпати: Кінарейкін — Сич, Бабогло, Педросо, Полегенько — Чачуа, Альварес, Танда (Клименко, 46) — Бруніньйо (Федор, 85), Краснопір (Ігор, 80), Костенко (Шах, 80).
Шахтар: Д. Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Азарові (Траоре, 80) — Марлон, Назарина (Бондаренко, 65), Судаков — Швед (Аліссон, 65), Егіналду (Еліас, 65), Кевін.
Попередження: Сич — Марлон