Україна

Спеціаліст проаналізував поєдинок із Поліссям.

Головний тренер рівненського Вереса Олег Шандрук висловився щодо поєдинку 21-го туру чемпіонату України-2024/25.

Верес — Полісся 5:1 Відео голів та огляд матчу УПЛ

"Червоно-чорні" порадували своїх уболівальників перемогою на стадіоні Авангард. Для них вона стала третьою в останніх чотирьох матчах чемпіонату України.

"Щодо налаштування — тут все дуже просто. В нас були невиразні матчі у цьому чемпіонаті. Проти Лівого Берега — в тому числі. Ми завжди говоримо, що такі ігри можуть бути, бо ми ще не настільки стабільна команда. Тому, найважливіше — як ми реагуємо на ці невиразні матчі, як проводимо наступні поєдинки. Сьогодні команда добре відреагувала. Хороша перемога — в усіх аспектах.

Нам зараз важливо стабілізувати ці результати. Бо на мою думку, і з цим погоджується весь тренерський штаб, в нас досі триває етап формування команди після серйозних змін, які відбулися ще минулого літа.

Я дуже щасливий за Руслана Степанюка. Ви бачили, скільки результативних дій було від нього. Він — гравець, який змінює цю команду. Звичайно, я бажаю, щоб він в кожній грі по два голи забивав. Але і окрім голів — він дуже важливий гравець на полі.

Чи готова хоча б теоретично ця наша команда до єврокубків? Однозначно ні. Потрібно бути реалістами. В нас є прогрес, але ми не маємо зараз підстав говорити про щось більше. Нам потрібно виконати завдання — не потрапити в перехідні матчі. Якщо ми завідомо не завищуватимемо очікування — не будемо розчаровуватися", — цитує Шандрука офіційний сайт Вереса.

У наступному турі УПЛ, 28 березня, рівненський клуб гостюватиме в Інгульця.