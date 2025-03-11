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Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 11 березня 2025 року.

У 21-му турі УПЛ-2024/25 у Рівному на стадіоні Авангард місцевий Верес розгромив житомирське Полісся.

Завдяки дублю Руслана Степанюка господарі поля пішли на перерву з мінімальною перевагою. У другій половині матчу підопічним Олега Шандрука не тільки вдалося зберегти ворота Андрія Кожухара "сухими", але й тричі уразити ворота Євгенія Волинця, досягнувши бажаного результату у вигляді третьої перемоги в останніх чотирьох матчах.

Далі на Верес чекає виїзний поєдинок з Інгульцем, тоді як Полісся гостюватиме в ЛНЗ.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Верес — Полісся в рамках 21-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25:

Верес — Полісся 5:1

Голи: Степанюк, 13, 45, Дахновський, 56, Гайдучик, 65, Шевченко, 88 — Батіста, 33



Верес: Кожухар — Куція (Протасевич, 90), Гончаренко, Вовченко, Шевченко — Кучеров, Харатін — Луан (Шарай, 59), Дахновський (Сміян, 77) — Степанюк (Кльоц, 77), Гайдучик (Годя, 77).



Полісся: Волинець — Майсурадзе (Тейлор, 69), Чоботенко, Сарапій, Михайліченко — Бітон (Таллес, 58), Бабенко (Гонсалвеш, 83), Андрієвський (Йосефі, 69) — Гуцуляк, Батіста, Крушинський (Назаренко, 58).



Попередження: Гончаренко — Йосефі