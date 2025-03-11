Україна

Вихованець "біло-синіх" змінив клубну прописку.

Атакувальний півзахисник Динамо Київ Сергій Булеца продовжить кар'єру в Олександрії, передає офіційний Telegram-канал столичного клубу.

За даними transfermarkt, "містяни" віддали за 26-річного українця 500 тисяч євро. Контракт із гравцем розраховано до кінця червня 2027 року.

Першу частину поточної кампанії Булеца провів у гданській Лехії. На його рахунку участь у восьми матчах усіх турнірів (без результативних дій).

За Динамо вихованець киян так і не провів жодного офіційного поєдинку.