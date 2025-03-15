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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 21-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють криворізький Кривбас та київський Лівий Берег.

Криворізький Кривбас та київський Лівий Берег зіграють на Гірнику в двадцять першому турі української Прем'єр-ліги.

Юрій Вернидуб, після нічиї проти донецького Шахтаря (1:1), використав із перших хвилин Твердохліба в центрі поля.

Віталій Первак, на тлі перемоги над рівненським Вересом (2:0), залучив до стартового складу Ігоря Когута ліворуч в атаці.

Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Конате, Романчук, Дібанго — Твердохліб, Хомченовський — Д. Кузик, Микитишин, Мендоза — Соса.

Запасні: Хома, Омельченко, Вілівальд, Бандейра, Аморозо, Ікенна, Задерака, Ндомбазі, Луньов, Каменський, Юрчец.



Лівий Берег: Механів — Соколов, Банада, Семенов, Шаповал — Косовський, Дедух — Шастал, Синиця, І. Когут — Сухоручко.

Запасні: Сташків, Караващенко, Самар, Астахов, М. Когут, Дієго, Войцеховський, А. Різник, Галас, Кобзар, Гереш.



Гра Кривбас — Лівий Берег почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.