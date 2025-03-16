Черкаський ЛНЗ та ковалівський Колос зіграють у двадцять першому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Центральний у Черкасах.

Роман Григорчук, після поразки від київського Динамо (1:2), залучив до стартового складу Тілля та Ейнела в атакувальній групі.

Руслан Костишин, на тлі поразки від Олександрії (0:1), використав із перших хвилин Ковталюка на вістрі атаки.

ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Муравський, Дайко, Драмбаєв — Яшарі, Танковський — Г. Пасіч, Тілль, Ейнел — Момо.

Запасні: Самойленко, Пеньков, Саліху, Каплієнко, Нонікашвілі, Бойко, Топалов, Наумець, Молло, Беннетт, Макуана, Авагімян.

Колос: Пахолюк — Козік, Краснічі, Бондаренко, Цуріков — Гагнідзе, Демченко — Третьяков, Ррапай, Алефіренко — Болівар.

Запасні: Горох, Мисак, Бурда, Поправка, Оріховський, Теллес, Денисенко, Велетень, Сидоров.

Гра ЛНЗ — Колос почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.