Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 21-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють черкаський ЛНЗ та ковалівський Колос.

Черкаський ЛНЗ та ковалівський Колос зіграють у двадцять першому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Центральний у Черкасах.

Роман Григорчук, після поразки від київського Динамо (1:2), залучив до стартового складу Тілля та Ейнела в атакувальній групі.

Руслан Костишин, на тлі поразки від Олександрії (0:1), використав із перших хвилин Ковталюка на вістрі атаки.

ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Муравський, Дайко, Драмбаєв — Яшарі, Танковський — Г. Пасіч, Тілль, Ейнел — Момо.

Запасні: Самойленко, Пеньков, Саліху, Каплієнко, Нонікашвілі, Бойко, Топалов, Наумець, Молло, Беннетт, Макуана, Авагімян.



Колос: Пахолюк — Козік, Краснічі, Бондаренко, Цуріков — Гагнідзе, Демченко — Третьяков, Ррапай, Алефіренко — Болівар.