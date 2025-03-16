Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 21-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють черкаський ЛНЗ та ковалівський Колос.
Микола Ковталюк, фото ФК Колос
16 березня 2025, 14:29
Черкаський ЛНЗ та ковалівський Колос зіграють у двадцять першому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні Центральний у Черкасах.
Роман Григорчук, після поразки від київського Динамо (1:2), залучив до стартового складу Тілля та Ейнела в атакувальній групі.
Руслан Костишин, на тлі поразки від Олександрії (0:1), використав із перших хвилин Ковталюка на вістрі атаки.
ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Муравський, Дайко, Драмбаєв — Яшарі, Танковський — Г. Пасіч, Тілль, Ейнел — Момо.
Запасні: Самойленко, Пеньков, Саліху, Каплієнко, Нонікашвілі, Бойко, Топалов, Наумець, Молло, Беннетт, Макуана, Авагімян.
Запасні: Горох, Мисак, Бурда, Поправка, Оріховський, Теллес, Денисенко, Велетень, Сидоров.
Колос: Пахолюк — Козік, Краснічі, Бондаренко, Цуріков — Гагнідзе, Демченко — Третьяков, Ррапай, Алефіренко — Болівар.
Гра ЛНЗ — Колос почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.