Молдовський центрбек виступатиме за Котвицю разом із Фаворовим, Мусолітіним та Костевичем.
Каталін Кукош, ФК Катовіце
17 березня 2025, 20:14
Котвиця Колобжег, яка виступає в другому дивізіоні Польщі, офіційно оголосила про підписання центрального захисника Каталіна Кукоша з ковалівського Колоса.
21-річний молдовський центрбек, як зазначає портал Transfermarkt, перейшов до нового клубу на правах вільного агента.
Умови угоди та терміни дію контракту Кукоша з Котвицею не розголошуються.
Каталін Кукош до цього виступав за Зімбру Кишинев на правах оренди, а за Колос встиг провести лише 4 матчі.
Нагадаємо, Котвиця раніше оголосила про підписання двох українських захисників – Миколи Мусолітіна та Дениса Фаворова. Також у її складі виступає 32-річний українець Володимир Костевич.