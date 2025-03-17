Україна

Молдовський центрбек виступатиме за Котвицю разом із Фаворовим, Мусолітіним та Костевичем.

Котвиця Колобжег, яка виступає в другому дивізіоні Польщі, офіційно оголосила про підписання центрального захисника Каталіна Кукоша з ковалівського Колоса.

21-річний молдовський центрбек, як зазначає портал Transfermarkt, перейшов до нового клубу на правах вільного агента.

Умови угоди та терміни дію контракту Кукоша з Котвицею не розголошуються.

Каталін Кукош до цього виступав за Зімбру Кишинев на правах оренди, а за Колос встиг провести лише 4 матчі.

Нагадаємо, Котвиця раніше оголосила про підписання двох українських захисників – Миколи Мусолітіна та Дениса Фаворова. Також у її складі виступає 32-річний українець Володимир Костевич.