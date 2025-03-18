Україна

Молодий плеймейкер поповнив склад "біло-зелених".

Атакувальний півзахисник Єгор Князєв перебрався з донецького Шахтаря до київської Оболоні, передає офіційний сайт "пивоварів".

За даними transfermarkt, 19-річний українець змінив клубну прописку на правах вільного агента. Про тривалість контракту Князєва з Оболонню наразі інформації немає.

У першій частині сезону-2024/25 Єгор представляв Шахтар U-19. На рахунку гравця один асист в одному матчі молодіжного чемпіонату України.

Зазначимо, що з травня 2022 року до липня 2023-го вихованець "гірників" на правах оренди виступав за "молодіжки" Утрехта. У Нідерландах він провів 11 поєдинків у всіх турнірах, відзначившись одним голом.

"Єгор Князєв виступатиме за київську команду пивоварів під номером 29. Деякий час він викликався до юнацької збірної України 2005 року народження, однак через травми й відсутність стабільної ігрової практики більше не отримував викликів", — заявили на офіційному сайті Оболоні.