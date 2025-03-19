Україна

Спеціаліст уже приєднався до "синьо-жовтих" на зборі в Туреччині.

Асистент і син головного тренера Кривбасу Юрія Вернидуба Віталій отримав посаду в збірній України U-21, передає офіційний сайт криворізького клубу.

Повідомляється, що віднині 37-річний спеціаліст поєднуватиме роботу з "червоно-білими" й "синьо-жовтими" — він стане помічником у штабі Унаї Мельгоси. У Кривбасі зазначили, що Віталій Вернидуб має тренерську ліцензію УЄФА категорії В, а нині навчається на ліцензію категорії А.

"Робота в молодіжній збірній України — це новий виклик для мене. Матиму за честь працювати у синьо-жовтій команді: з цими тренерами та футболістами. Також це буде новим досвідом для мене, як тренера. Буду намагатись допомагати збірній прогресувати та досягати високих результатів", — заявив він.

Збірна України U-21 зараз перебуває на зборі в Туреччині (17-25 березня). Віталій Вернидуб уже приєднався до "молодіжки".