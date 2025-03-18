Україна

Іспанський спеціаліст поділився своїми враженнями від роботи з українським колегою.

Головний тренер збірної України U-21 Унаї Мельгоса протягом трьох днів разом із десятьма своїми підопічними перебував у таборі колективу Сергія Реброва.

Деякі гравці "молодіжки" працювали з головною національною командою країни для налагодження повноцінного тренувального процесу. Мельгоса ж розповів, про що зазвичай спілкується зі своїм колегою Ребровим.

"Я вже працював із Сергієм Ребровим і знаю його підхід, але тепер він іще більше занурився у свою роботу. Ми регулярно спілкуємося протягом року, але коли працюєш разом безпосередньо на полі, це дає ще більше взаєморозуміння.

У нас дуже хороша комунікація, ми спілкуємося щотижня. Обговорюємо не тільки першу команду, а й молодіжні категорії, U-15, U-17 тощо. Він запитує мою думку, ділиться своїм баченням. У нас справді чудові робочі стосунки", — цитує 49-річного іспанця офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, збірна України U-21 найближчим часом проведе товариські матчі проти Словенії (21.03) і Польщі (25.03). У цих спарингах Мельгоса розраховує на 23-х гравців.

Цього літа "молодіжка" виступатиме на Євро-2025 у Словаччині, де на груповому етапі їй протистоятимуть Данія, Фінляндія й Нідерланди.