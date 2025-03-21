Україна

Засновник агенства Talented Birds висловився про майбутнє опорника збірної України.

У зимове трансферне вікно опорний півзахисник Олександрії та збірної України Іван Калюжний міг вирушити до Європи.

Так, засновник та власник футбольного агентства Talented Birds Євген Коноплянка, що представляє інтереси 27-річного опорника, розповів, чому його клієнт не перейшов до берлінської Герти з другої Бундесліги чи Плімута з англійського Чемпіоншипа.

"А з чого ви взяли, що Калюжний обрав Металіст 1925? Коли буде офіційно, тоді будемо розмовляти.

Чи була конкретна пропозиція від Плімута? Так, була. Проте вони не цінують так Ваню, як потрібно. Також була пропозиція від Герти, але зарплату запропонували як в Олександрії. Хочете хорошого гравця — платіть.

Калюжний зараз №1 на своїй позиції. Без нього зараз нікуди. Це як Степаненко у кращі роки. Потрібна стіна, яку буде важко пройти. Він і є ця стіна", — заявив Євген Коноплянка у коментарі для ВЗБІРНА.

Зазначимо, що агентська компанія Коноплянки Talented Birds представляє інтереси багатьох українських гравців, включно з Владиславом Кочергіним (Ракув), Денисом Мірошніченком (Карпати Львів) та Василем Кравцем (Металіст 1925).