Україна

Бразильський футболіст розповів про своє українське коріння та думки щодо російської агресії проти України.

21-річний захисник львівських Карпат Жан Педрозу в інтерв’ю пресслужбі клуба поділився історією своєї родини та зізнався, що має українське коріння.

Молодий бразилець розповів, що його прадід був вихідцем із Європи та емігрував до Бразилії як біженець. Через відсутність документів точне місце його походження залишилося невідомим, проте старші родичі Жана завжди говорили, що він був українцем і не володів португальською мовою.

"Так, так, у моїх жилах тече українська кров. До того, як я приїхав сюди, коли я ще був у Бразилії, я хотів отримати європейське громадянство, і моя сім'я покопалася в історії, щоб дізнатися трохи про це. І ми довідалися, що мій прадід був українцем. Однак він був біженцем, емігрував до Бразилії, і коли він туди прибув, у нього не було жодних документів чи чогось подібного. Тож це ускладнило отримання будь-якої додаткової інформації.

Єдина інформація, яку нам вдалося отримати – це ось ця, що є. А також його свідоцтво про смерть, з якого видно, що він був громадянином Європи. Там немає свідчення того, що він був українцем, бо він не мав із собою документів, коли емігрував, але те, що він був вихідцем із Європи, так, це правда.

Мої родичі казали, що він не говорив португальською, і що він був українцем. Так говорили всі мої старші родичі.

Чи є інформація, з якого він регіону? Ні, ні, ми не роздобули більше інформації про це. Тому що мої старші родичі вже померли. Найближчою людиною була моя бабуся, але вона теж померла минулого року. Знаю, що прадід був зі сторони матері", — цитує слова Жана Педрозу офіційний сайт Карпат.

Футболіст також поділився своїми думками щодо війни з росією, наголосивши, що українці є жертвами агресії та мають право захищатися від нападів.

"На мою думку, ми, люди тут, в Україні, є жертвами. Ми жертви тому, що на нас нападають, це очевидно. Ми також мусимо захищатися, ми просто захищаємося від нападів, які здійснюються проти нас", — сказав бразильський центрбек.

Нагадаємо, Жан Педрозу перейшов до львівських Карпат влітку 2024 року на правах оренди з Курітіби до літа 2025 року. У поточному сезоні бразилець провів за "левів" 18 матчів у всіх турнірах, в яких він забив один гол.