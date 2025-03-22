Україна

Спеціаліст порадів за свого підопічного.

Головний тренер житомирського Полісся Імад Ашур висловився щодо дебютного гола за збірну України свого підопічного Олексія Гуцуляка.

Україна — Бельгія 3:1 Відео голів та огляд матчу 20.03.2025

Правий вінгер уразив ворота бельгійців у першому матчі плей-оф за місце в Лізі А наступного розіграшу Ліги націй УЄФА. Для 27-річного гравця це був шостий поєдинок у футболці "синьо-жовтих".

"Емоції, думаю, були як і у всієї країни. Вчора всі від цього голу шаленіли, всі бачили емоції Льоши. Це був дійсно переломний момент, дуже важливий як для головної команди, так і для всієї країни. Дуже радий, що це сталось саме за участі Олексія. Радий за те, як це сталося. Він взяв на себе відповідальність, відібрав цей м'яч, холоднокровно завершив. Я дуже радий цьому факту, усі ми бажаємо щоб це був тільки перший з багатьох голів за збірну, але головне щоб і за нас він так само зберіг ще певну кількість голів до кінця цього сезону.

Наскільки матч-відповідь буде важчим для України? Не можу сказати, що й ця гра була легкою, давайте відверто. Дійсно, з голом Гуцуляка стався саме такий перелом. Цей емоційний фактор і в наступному матчі він може бути різний, абсолютно інша гра може бути. Легко точно не буде, ми розуміємо проти якої збірної ми граємо. Можливо нам пощастило, що зараз вони знаходяться в такому процесі змін, перебудов. А ми виходили з моментів, де вже більш цілісно виглядаємо як колектив. Збірна показала як вона тримає удар, це дуже важливо. Це характер, це бажання й звісно ж, наявність таких виконавців у нашій збірній, це має впливати на будь-які матчі, але легко точно не буде. Я думаю, що абсолютно всі, хто є учасником цього процесу, це дуже прекрасно розуміють", — цитує Ашура офіційний сайт житомирського Полісся.

Нагадаємо, матч Бельгія — Україна відбудеться завтра, 23 березня, розпочавшись о 21:45 за київським часом.