Ліга націй

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку Ліги націй, що проходить 20 березня 2025 року.

У рамках плей-оф за місце в Лізі А наступного розіграшу Ліги націй УЄФА в іспанській Мурсії зустрілися збірні України й Бельгії.

Колектив Руді Гарсії встиг вийти вперед ще до завершення першого тайму завдяки голу Ромелу Лукаку, який уразив ворота Андрія Луніна після подачі зі штрафного у виконанні Кевіна Де Брюйне.

Гол Ромелу Лукаку, 1:0, 40 хвилина:

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