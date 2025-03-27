Україна

Вже навіть Єгипет придивляється до УПЛ.

Шеф-скаут житомирського Полісся Анатолій Волков висловився про інтерес з боку інших клубів до вінгера команди Олександра Назаренко. Його слова наводить офіційний сайт "вовків".

"Ми не називали якоїсь конкретної ціни по Назаренко, це важко зробити. Скільки пропонують за футболіста, стільки він, мабуть, і коштує. Для нас це важливий футболіст. Нам потрібні спортивні результати в цьому сезоні.

Другий фактор, ми розуміли, що це гравець національної збірної України й шанси отримувати там ігрову практику на позиції лівого вінгера, зважаючи на обставини і ситуацію з Мудриком підвищилися. Це теж фактор для потенційного збільшення трансферної вартості.

Третій фактор, що у нього є хороша статистика в цьому сезоні — голи плюс передачі і велика ймовірність покращити її.

Четвертий фактор, якщо ми здобудемо право на участь в єврокубках, це ще одна вітрина для того, щоб презентувати футболістів, і, в такому випадку, чи доцільно було продавати його взимку? Я не впевнений. Звісно вирішував президент клубу. Ми домовлялися, розмовляли, були елементи торгу, але от зараз ситуація така. І мені здається, що ми точно не у програшній позиції за наслідками цієї історії.

В будь-якому випадку ми у виграшному положенні. Якщо Назаренко з нами, у нас є крутий український футболіст на позиції вінгера з лівою ногою. Чи легко знайти йому заміну? Якщо ми Олександра за хороші гроші, ми теж у виграшній позиції.

Було дві офіційні пропозиції по Назаренко — з Туреччини та Єгипту", — заявив Волков.