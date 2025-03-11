Україна

Єгор Каптенко продовжить кар'єру в Житомирі.

Полісся оформило трансфер 17-річного вінгера Чорноморця Єгора Каптенка.

З футболістом укладений трирічний контракт.

Єгор є вихованцем одеського клубу. Юний талант завжди вирізнявся яскравими якостями на футбольному полі. У поточному сезоні Каптенко провів 18 матчів у чемпіонаті U-19, відзначившись зокрема дублем у поєдинку проти Шахтаря.

Раніше повідомлялось, що ексголкіпер Полісся Денис Бойко оголосив про завершення кар'єри.