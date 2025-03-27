Україна

Гравець пропустив три матчі чемпіонату України за участі "гірників".

Донецький Шахтар готується до виїзного матчу проти київської Оболоні в 22-му турі УПЛ-2024/25.

На офіційному сайті "гірників" повідомили, що до тренувань у загальній групі повернувся правий вінгер Педріньйо. Зазначимо, що 26-річний бразилець перебував поза заявкою Шахтаря на попередні три матчі чемпіонату України.

У ході поточної кампанії гравець взяв участь у 21-му поєдинку в усіх турнірах, відзначившись одним голом і п'ятьма асистами.

Матч Оболонь — Шахтар відбудеться в суботу, 29 березня, розпочавшись о 15:30.