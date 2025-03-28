Україна

Черговий представник Південної Америки.

Криворізький Кривбас підписав контракт з венесуельським вінгером Майкеном Едуардо Гонсалесом. Про це повідомляє офіційний сайт українського клубу.

За інформацією трансферного порталу Трансфермаркт, Кривбас орендував 18-річного футболіста у венесуельського Депортіво Ла Гуайра до 31-го грудня, 2025-го року.

Гонсалес вже приєднався до команди Кривбасу U-19, а також був занесений до заявки клубу на сезон-2024/25. Він виступатиме під 17-м номером.

Загалом, у складі Депортіво Майкен Гонсалес відіграв шість матчів та забив один гол.