Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 22-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють петровський Інгулець та рівненський Верес.
Владислав Шарай, фото НК Верес Рівне
28 березня 2025, 12:01
Петровський Інгулець та рівненський Верес відкриватимуть двадцять другий тур української Прем'єр-ліги матчем на стадіоні Гірник у Кривому Розі.
Василь Кобін, після перемоги над одеським Чорноморцем (1:0), використав із перших хвилин Дубілея та Малиша в трійці центральних захисників, тоді як Волохатий повернеться до центру поля.
Олег Шандрук, на тлі розгрому житомирського Полісся в дербі (5:1), залучив до стартового складу Шарая під нападниками.
Інгулець: Паламарчук — Пушкарьов, Дубілей, Малиш, Жовтенко, Катрич — П’ятов, Лосенко, Волохатий — Сад, Кисленко.
Запасні: Жилкін, Чабан, Скороход, Гаджук, Фарасєєнко, Меленчук, Бенедюк, Н. Попов, Свистун, Дихтярук, Могильний.
Запасні: Б. Когут, Кулик, Протасевич, Чечер, Балаба, Сміян, Кльоц, Баран, Годя, Венделл.
Верес: Кожухар — Куція, Гончаренко, Вовченко, Шевченко — Харатін, Кучеров — Шарай, Дахновський — Гайдучик, Степанюк.
Гра Інгулець — Верес почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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