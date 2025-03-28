Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 22-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють петровський Інгулець та рівненський Верес.

Петровський Інгулець та рівненський Верес відкриватимуть двадцять другий тур української Прем'єр-ліги матчем на стадіоні Гірник у Кривому Розі.

Василь Кобін, після перемоги над одеським Чорноморцем (1:0), використав із перших хвилин Дубілея та Малиша в трійці центральних захисників, тоді як Волохатий повернеться до центру поля.

Олег Шандрук, на тлі розгрому житомирського Полісся в дербі (5:1), залучив до стартового складу Шарая під нападниками.

Інгулець: Паламарчук — Пушкарьов, Дубілей, Малиш, Жовтенко, Катрич — П’ятов, Лосенко, Волохатий — Сад, Кисленко.

Запасні: Жилкін, Чабан, Скороход, Гаджук, Фарасєєнко, Меленчук, Бенедюк, Н. Попов, Свистун, Дихтярук, Могильний.



Верес: Кожухар — Куція, Гончаренко, Вовченко, Шевченко — Харатін, Кучеров — Шарай, Дахновський — Гайдучик, Степанюк.