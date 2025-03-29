Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату України, який відбудеться 29 березня, розпочавшись о 18:00.

У рамках 22 туру української Прем'єр-ліги львівський Рух на своєму полі прийме лідера чемпіонату київське Динамо. Це буде перша дуель команд із двох за кілька днів.

РУХ — ДИНАМО КИЇВ

Субота, 29 березня, 18:00. Арена Львів, Львів. Арбітр — Максим Козиряцький (Запоріжжя). Пряма трансляція на УПЛ.TV

Львівський Рух помітно втратив у своїй грі після зимової перерви і, швидше за все, у всьому провиною останні новини про альянс із Карпатами, куди перейшло кілька гравців.

Після зими команда Віталія Пономарьова провела чотири матчі в УПЛ і змогла забити лише один забитий м'яч у ворота аутсайдера чемпіонату — Інгульця на восьмій компенсованій хвилині другого тайму. В решті матчів крім забитих м'ячів були відсутні й очки — три поразки від ЛНЗ, Зорі та Ворскли.

Як бачимо, всі відходи з клубу не пройшли непомітно і сильно вплинули на потенціал команди, яка продовжує сподіватися на молодих виконавців з кількома досвідченими гравцями. Пономарьов вже довів, що може добре працювати з молоддю, але на це потрібен час – скільки його буде до стабільних результатів – невідомо. Поки що запас є, а саме те, що Рух займає дев'яте місце в чемпіонаті і від зони вильоту солідні вісім очок.

Втім на Динамо, як у решти команд мотивація буде достатньою, і можливо, це зіграє на руку молодій команді, яка стала першою в першому колі чемпіонату, яка змогла відібрати очки у "біло-синіх" — перенесений матч стартового туру з Олександрією, який також закінчився нулями на табло, був зіграний пізніше.

Київське Динамо також поки що кульгає після зимової перерви і тут проблема скоріше в атмосфері команди та останніх кадрових рішеннях. Зокрема, кияни втратили надійного Георгія Бущана у воротах, якого замінив менш досвідчений Руслан Нещерет. Також встратив у формі Володимир Бражко, який був основною фігурою столичного клубу у першій половині сезону. Та й запал Миколи Шапаренка теж кудись зник.

Можливо допоможе те, що після травм у майбутньому матчі мають повернутися два півзахисники — Олександр Піхальонок та Назар Волошин. Вони мають додати креативності в атаці, чого останнім часом не вистачає, особливо в УПЛ, де більшість команд передусім сподівається на щільну оборону.

Все це разом призвело до того, що команда Олександра Шовковського двічі втратила очки після зими, зігравши внічию проти Ворскли і Зорі. Тим часом були дві перемоги над Карпатами та ЛНЗ.

Таким чином, Динамо продовжує лідирувати в турнірній таблиці УПЛ, але відрив киян вже не такий великий — лише чотири очки від амбітної Олександрії та десять балів від Шахтаря, але тут "гірники" можуть скористатися перенесеним матчем проти Кривбасу та скоротити відставання до семи пунктів.

Також варто додати, що через кілька днів після цієї зустрічі Рух та Динамо знову зустрінуться у Львові, але вже в рамках 1/4 фіналу Кубку України.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Рух: Ледвій — Холод, Дідик, Слюбик — Роман, Рябо, Горін, Ременяк — Пастух, Карабін — Фаал.

Динамо Київ: Нещерет — Вівчаренко, Попов, Михавко, Караваев — Бражко — Кабаєв, Піхальонок, Буяльський, Ярмоленко — Ванат.

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