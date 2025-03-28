Україна

Команда Олега Шандрука знову на тлі феєрії повернулась до "сухого" прагматизму.

Українська Прем’єр-ліга окремими частинами команд відходила на березневий міжнародний відпочинок, і так само поступово клуби повертались після цієї майже двотижневої перерви. Дехто з них при цьому навіть устиг стати авторами сенсації, як, наприклад, це зробили футболісти рівненського Вересу розгромною перемогою в дербі проти житомирського Полісся (5:1).

Цей результат суттєво покращив настрій команді Олега Шандрука й додав трохи впевненості у перспективній боротьбі за єврокубкові місця в турнірній таблиці. Тим часом прокидатись почала й остання за рангом команда — петровський Інгулець, який і цього разу самонадіяно вирішив провести домашній матч у Кривому Розі, тож нам залишалось лише сподіватись, що жодна повітряна тривога не порушить перебіг протистояння.

Власне, усі ці сподівання виявились марними десь поблизу 10 години ранку, коли розпочалась чергова тривала тривога на Січеславщині, і з рештою довелось затримати час початку гри на 20 хвилин — не така вже й велика втрата, ураховуючи місце подій. Утім, на план Вереса на гру це жодним чином не вплинуло.

Команда Шандрука повністю переграла своїх суперників на початку першого тайму, але єдиною проблемою для неї було те, що жоден із гольових моментів Дахновського чи Гайдучика так і не призвели до забитих м’ячів. Зрештою Інгулець таки прокинувся й у повільному темпі відвів м’яч від власних воріт, проте сам створювати приводи для роботи Когуту якось не квапився. Натомість Волохатий посеред тайму створив клопоти для медичного штабу суперників, коли наступив на ногу Куцію, що зрештою відправило грузинського легіонера в лазарет.

У другому таймі пошкоджень у гравці команди Шандрука з часом почало ставати дедалі більше. І тут уже не знаєш, чи варто критикувати газон на Гірнику, бо виходило так, що оступались на рівному місці й зрештою вибували з гри на певний час (а хтось — і взагалі) лише гравці гостей. Дивина та й годі. Але явно не від цього Інгулець більше почав контролювати м’яч.

Однак команда Кобіна знову створила лише один епізод реальної загрози для чужих воріт — Степанюк на 51 хвилині врятував команду, коли підставив голову під спробу Лосенка на дальній замкнути подачу кутового з лівого флангу. А от коли треба було виривати для команди перемогу, то тут уже Руслан конкретно схибив, не влучивши у вільний ближній кут на 73 хвилині з передачі Дахновського під час контратаки. Якщо щось і виникало в "червоно-чорних" у цій грі, то тільки в наслідок ось таких от швидких випадів. Але без голів.

У наступному турі петровський Інгулець прийматиме київську Оболонь, тоді як рівненський Верес зіграє посеред тижня кубкове домашнє дербі проти житомирського Полісся, а потім гостюватиме в донецького Шахтаря.Інгулець — Верес 0:0Паламарчук — Пушкарьов, Дубілей (Бенедюк, 89), Малиш, Жовтенко, Катрич — П’ятов (Скороход, 89), Лосенко (Гаджук, 78), Волохатий — Сад (Могильний, 78), Кисленко (Попов, 68).Кожухар — Куція (Протасевич, 27), Гончаренко, Вовченко, Шевченко — Харатін, Кучеров (Кльоц, 69) — Шарай (Сміян, 69), Дахновський — Гайдучик, Степанюк (Годя, 83).Попередження: Волохатий, Лосенко