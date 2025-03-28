Україна

Про тривалість угоди не повідомляється.

Ярослав Ракіцький став гравцем Чорноморця, повідомив офіційний сайт одеситів. Про тривалість угоди не повідомляють.

"Досвідчений, титулований захисник приєднався до складу одеситів і готовий допомогти команді у вирішенні головного завдання — збереження прописки в елітному дивізіоні. Додаткового представлення Ракіцький не потребує, але все ж нагадаємо: майстер з чудовою лівою, блискучим першим пасом та відмінним ударом здалеку. В активі Ярослава кілька десятків ігор в Лізі чемпіонів та півсотні матчів за збірну України.

Віримо, що досвід захисника додасть впевненості молодим гравцям одеського клубу у вирішальних матчах чемпіонату", — сказано у заяві Чорноморця.

Нагадаємо, що більшу частину своєї кар'єри Ракіцький провів за Шахтар, а також виступав за зеніт і Адана Демірспор. У його активі також 54 матчі за збірну України.