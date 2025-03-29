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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 22-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють київський Лівий Берег та Олександрія.

Київський Лівий Берег та Олександрія зіграють у рамках двадцять другого туру української Прем'єр-ліги.

Віталій Первак, після перемоги над рівненським Вересом (2:0), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Руслан Ротань, на тлі розгрому київської Оболоні (4:0), залучив до стартового складу Копину в центрі оборони, тоді як Ковалець та Смирний гратимуть у центрі поля.

Лівий Берег: Механів — Соколов, Банада, Семенов, Шаповал — Косовський, Дедух — Синиця, М. Когут, Шастал — Сухоручко.

Запасні: Сташків, Караващенко, Астахов, Якимів, Самар, Приходько, Дієго, Войцеховський, Галас, Кобзар, І. Когут, А. Різник.



Олександрія: Єрмаков — Кравченко, Кампуш, Копина, Мартинюк — Ковалець, Калюжний, Смирний — Безерра, Філіппов, Цара.

Запасні: Долгий, Кулаков, Мишньов, Ндіка, Логінов, Шепелєв, Ващенко, Бєляєв, Скорко, Джевані, Шостак, Макаренко.



Гра Лівий Берег — Олександрія почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.