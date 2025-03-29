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Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 22-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють київська Оболонь та донецький Шахтар.

Київська Оболонь та донецький Шахтар зіграють у двадцять другому турі української Прем'єр-ліги на Оболонь-Арені.

Сергій Шищенко, після розгрому від Олександрії (0:4), використав із перших хвилин Марченка в рамці воріт, тоді як Черненко та Бичек гратимуть у півзахисті.

Маріно Пушич, на тлі нічиєї проти львівських Карпат (0:0), залучив до стартового складу Вінісіуса, Грама та Педріньйо Азеведо в обороні, Бондаренко гратиме в центрі поля, а Аліссон розташується праворуч в атаці.

Оболонь: Марченко — Ільїн, Карась, Приймак, Дубко, Стасюк — Груша, Вітенчук, Черненко, Бичек — Устименко.

Запасні: Федорівський, Рибка, Осман, Грисьо, Ломницький, Мороз, Блізніченко, Слободян, Суханов, Курко, Тарануха, Теслюк.



Шахтар: Д. Різник — Вінісіус, Бондар, Грам, Педріньйо Азеведо — Бондаренко, Марлон, Судаков — Аліссон, Егіналду, Кевін.

Запасні: Фесюн, Траоре, Арройо, Швед, Азарові, Еліас, Глущенко, Цуканов, Назарина, Педріньйо да Сілва, Невертон, Фарина.



Гра Оболонь — Шахтар почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.