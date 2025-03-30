Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату України, який відбудеться 30 березня, розпочавшись о 15:30.

У рамках 22-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25 Карпати на власному полі зустрінуться з Чорноморцем.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 30 БЕРЕЗНЯ, 15:30. СТАДІОН УКРАЇНА, ЛЬВІВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АНАСТАСІЯ РОМАНЮК (ІВАНО-ФРАНКІВСЬК). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Карпати до сьогоднішнього протистояння підходять на тлі трьох поспіль "сухих" матчів без поразок (1В, 2Н) у чемпіонаті України. У жовтні-листопаді 2024 року відповідна серія "левів" досягла позначки в чотири поєдинки (3В, 1Н), тож вони будуть націлені на повторення тодішніх успіхів. Зазначимо, що в першому колі турніру львів'яни святкували перемогу над Чорноморцем із рахунком 1:0.

Колективу Владислава Лупашка навряд чи загрожує навіть боротьба за виживання, тоді як "моряки" перебувають на дні турнірної таблиці УПЛ, трьома очками поступаючись клубам, які йдуть у зоні перехідних матчів, і шістьма — Ворсклі, що знаходиться на 12-й сходинці. Одеситам вкрай потрібні залікові бали, але є сумніви в їхній здатності здобути бодай один заліковий бал у Львові.

Чорноморець нещодавно змінив головного тренера, призначивши Олександра Кучера, тоді як Олександр Бабич став спортивним директором клубу. Відповідне рішення послідувало за трьома поспіль поразками в чемпіонаті України. Дві з них — від прямих конкурентів, ворота яких залишилися "сухими" за підсумками цих очних зустрічей.

Такої позначки відповідна невдала серія одеситів у ході поточної кампанії УПЛ досягала двічі поспіль, а саме в листопаді й грудні 2024 року. В останніх 12-ти матчах турніру їм вдалося набрати всього п'ять залікових балів, що й зробило Чорноморець головним претендентом на виліт. Новому керманичу буде вкрай нелегко стартувати з успіху, тож очікуємо, що Карпати впораються з "моряками".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Карпати: Кінарейкін — Полегенько, Педрозу, Бабогло, Саків — Танда — Підлепенець, Чачуа, Очеретько, Бруніньйо — Краснопір

Чорноморець: Рудько — Бутко, Мозес, Арсич, Р. Карлос — Білошевський — Мустафаєв, Габелок, Лацабідзе, Янаков — Хобленко

ЦІКАВІ ФАКТИ

Безпрограшна серія Карпат на своєму полі триває 7 ігор: 5 перемог та 2 нічиї, а без пропусків домашніх голів — 650 хвилин.

Пропускна серія Чорноморця триває в УПЛ 12 ігор (22 голи), а в гостях впродовж рекордних для клубу 25-ти ігор (46 голів).

Безнічийна серія Чорноморця в Чемпіонаті триває 10 ігор: перемога та 9 поразок.

У 2-му для себе клубі УПЛ в статусі головного тренера дебютує Олександр Кучер, який раніше очолював Дніпро-1 (33 матчі).

Олександр Кучер біля керма різних клубів на топ-рівні може здобути 30-ту перемогу або 10-й раз зіграти внічию.

25-й гол в УПЛ може забити Олексій Хобленко, 10-й — Денис Янаков (обидва — Чорноморець), Денис Мірошніченко (Карпати).

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