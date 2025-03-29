Україна

Команда Маріно Пушича тривалий час мала перевагу за рахунком, але все ніяк не наважувалась поставити фінальну крапку.

Програма суботи в рамках двадцять другого туру української Прем’єр-ліги продовжувалась матчем вже безпосередньо в столиці нашої країни, куди цього разу завітав поки що чинний чемпіон — донецький Шахтар. Щоправда, лише на протистояння проти місцевої Оболоні на Оболонь-Арену, де команда Сергія Шищенка з не найкращими результатами останніх виступів за плечима намагалась дати бій потужному опоненту.

Щоправда, і в самої команди Маріно Пушича результати за останній час були далекими від ідеальних. У вимірі чемпіонських перегонів, певна річ, бо "гірники" наче й не програвали, але коли конкуренти втрачають залікові бали, а потенційний претендент їх також не набирає в достатній кількості, то рівень інтриги поступово згасає. Власне, це визнав і сам тренер донеччан після матчу проти львівських Карпат (0:0), тож нині Шахтар дивиться лише в спину Олександрії.

І цей матч також можна віднести до вже чисельних спроб пояснити, що не так із сучасними "гірниками". Перевага на старті зустрічі у команди Пушича знову була в наявності, як і небезпечні атаки та гольові моменти. Судаков навіть у поперечину влучав із гострого кута на лівому фланзі штрафного вже на четвертій хвилині. Але при цьому гості знову дозволяли суперникам багато чого робити з м’ячем на власній половині, і всі ці спроби атакувати від Оболоні виглядали геть не безнадійними.

Проте Шахтар таки забив першим посеред стартової половини зустрічі, коли на 22 хвилині Бондаренко з лівого флангу подав на Егіналду, а той головою пробив у дальній кут, на що Марченко просто не міг зреагувати. Начебто, це мало стати якоюсь відправною точкою для команди Пушича. Проте не стало — натомість суперники відповіли моментом Устименка, коли той головою не влучив у ближній кут із подачі Черненка з правого флангу, тож кияни все ще залишались у грі.

І тим паче вся ця історія не виглядала однозначною в другому таймі, коли команда Шищенка вирішила, що втрачати вже особливо немає чого, і тому побігла вперед атакувати. І тут Шахтарю дійсно щастило обійтись без пригод, бо той-таки Устименко на 60 хвилині чи Груша, а тим паче — Тарануха, трохи пізніше загрожували перевести цю гру в геть іншу площину. Але постійно щось ставало на заваді — то промах, то захисники, то недбала технічна дія.

Хоча, хто б ще казав про якісь погані технічні дії, як не Кевін, який мав закривати цю гру ще до того, як це зрештою сталось завдяки його ж черговим зусиллями та свіжого Глущенка з лави для запасних. Проте спочатку бразилець створив фейл туру, коли хотів завести м’яч у порожні ворота повз Марченка, який незграбно зіграв на виході, але робив це так довго, що голкіпер не тільки повернутись міг би встигнути. Але зрештою забив Глущенка, і в кого-кого, а в Пушича точно відлягло від серця. Він усе це бачив у цьому сезоні вже неодноразово.

У наступному турі київська Оболонь поїде в гості до петровського Інгульця, а донецький Шахтар навідається до Олександрії в Кубку України посеред тижня, тоді як потім прийматиме рівненський Верес.Оболонь —0:2Егіналду, 22, Глущенко, 89Марченко — Ільїн, Карась, Приймак, Дубко, Стасюк — Груша (Слободян, 79), Вітенчук (Тарануха, 71), Черненко (Курко, 62), Бичек (Суханов, 71) — Устименко (Теслюк, 79).Д. Різник — Вінісіус, Бондар, Грам, Педріньйо Азеведо — Бондаренко (Назарина, 77), Марлон, Судаков (Глущенко, 78) — Аліссон (Педріньйо да Сілва, 61), Егіналду, Кевін.Попередження: Вітенчук, Приймак