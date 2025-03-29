Україна

Динамо Київ упевненою перемогою над Рухом розім'ялось перед очною зустріччю в Кубку України

У команди Віталія Пономарьова ще є кілька днів для того, аби вигадати план протидії супернику більш високого рівня.

Рух — Динамо Київ, фото ФК Рух

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Рух — Динамо Київ 0:2

Голи: Ванат, 11, Буяльський, 30



Рух: Ледвій — Слюбик, Дідик, Холод (Алмазбеков, 77) — Кітела, Притула (Едсон, 57), Підгурський (Тлумак, 77), Пастух, Роман (Калінець, 86) — Климчук, Карабін (Рябов, 57).



Динамо Київ: Нещерет — Караваєв, Попов (Біловар, 80), Михавко, Дубінчак — Михайленко, Шапаренко (Рубчинський, 70) — Ярмоленко (Волошин, 76), Буяльський (Піхальонок, 70), Кабаєв — Ванат (Герреро, 70).



Попередження: Підгурський — Кабаєв, Піхальонок