Україна

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 29 березня 2025 року.

Завершилася 1130 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ (Громадське)

- У США вважають, що енергетичне перемирʼя діє. Віцепрезидент США Джей Ді Венс відстоює позицію, що все-таки вдалося досягнути припинення ударів по енергетичній інфраструктурі України та росії, попри атаки на українські обʼєкти протягом останніх кількох днів.

- російські війська завдали ракетного удару по місту Кривий Ріг. Постраждали дев’ятеро людей.

- Швеція виділить близько 7,2 мільйона євро для коаліцій, що займаються розмінуванням і безпілотниками.

- Перша дівчина долучилася до лав ЗСУ за "Контрактом 18-24". 1-річна Вероніка стала військовослужбовицею 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)



Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Натомість, Сили оборони України зривають підступні плани ворога, завдаючи йому значних втрат у живій силі та техніці.

Загалом, від початку доби відбулося 143 бойових зіткнень.

Від цинічних обстрілів з території російської федерації потерпають прикордонні населені пункти, зокрема Фотовиж, Степок, Студенок, Миропільське, Велика Писарівка, Стара Гута, Попівка, Біла Береза, Рясне, Покровка Сумської області; Медведівка Харківської області; Клинова Новосілка Донецької області. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Михайлівське, Наумівка, Степок, Проходи, Петрушівка, Угроїди, Краснопілля та Миропільське Сумської області.

Українські воїни сьогодні зупинили одну атаку в районі Вовчанська на Харківському напрямку.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив три штурмові дії, в напрямку Піщаного та неподалік Загризового.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 13 разів поблизу Надії, Ямполівки, Колодязів, Торського, в напрямках Нового та Новомихайлівки. Дотепер тривають три бойові зіткнення.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили дві атаки поблизу Івано-Дар’ївки та Переїзного, ще одне бойове зіткнення триває досі.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили десять спроб окупантів просунутися вперед у напрямках Майського, Олександро-Шультиного, Предтечиного, Білої Гори, поблизу Часового Яру, Ступочок та Курдюмівки. Три бойові зіткнення тривають досі.

На Торецькому напрямку противник 12 разів атакував неподалік Кримського, Торецька та в напрямку Диліївки.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 58 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Олександропіль, Водяне Друге, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Успенівка, Новоолександрівка, Срібне, Андріївка, а також у напрямку Котлярівки. Сили оборони стримують натиск противника та зупинили 45 атак, 13 бойових зіткнень досі тривають.

Сьогодні на Новопавлівському напрямку ворог 12 разів атакував поблизу Костянтинополя, Скудного та в напрямку Розливу. Шість бойових зіткнень продовжуються досі.

На Гуляйпільському напрямку противник здійснив дев’ять атак поблизу Привільного, Новосілки та в напрямку Новополя. Крім того, ворог завдавав авіаційних ударів по Гуляйполю.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Кам’янське та Лобкове, наразі одне бойове зіткнення ще триває.

На Придніпровському напрямку ворог проводив дві наступальні дії в напрямках Садового та Придніпровського, успіху не мав.

У Курській області українські оборонці відбили 17 атак росіян, ще два бойові зіткнення тривають досі. Противник від початку доби завдав чотирьох авіаційних ударів, загалом скинув по позиціях наших військ та населених пунктах п’ять керованих авіаційних бомб та здійснив 155 артилерійських обстрілів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках фронту ситуація суттєвих змін не зазнала.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

"Сьогодні я говорив з Головкомом Олександром Сирським – про ситуацію на нашому фронті, також у тих районах, де наші сили діють на території Росії. Ми зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на територію Сумщини, а також нашої Харківщини. Я дякую за стійкість усім нашим підрозділам – усім, від Курщини до південних напрямків. Особливо відзначу сьогодні за результативність на передовій наш 225-й окремий штурмовий полк, також воїнів 47-ї окремої механізованої бригади. Ще – воїнів Сил спеціальних операцій за дуже ефективні дії по знищенню ворога. Також 35-ту окрему бригаду морської піхоти за ефективність у боях на Покровському напрямку. Дякую всім вам, воїни! Ви – справжні! Дякую кожному і кожній, хто допомагає армії, хто працює в усіх наших оборонних підприємствах, хто забезпечує нашу армію. Я дякую всім, хто доносить світові правду про те, що відбувається в Україні".

Віримо у Збройні Сили України та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!