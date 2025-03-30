Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 22-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють полтавська Ворскла та криворізький Кривбас.
Фердинанд Ікенна, Getty Images
30 березня 2025, 12:03
Полтавська Ворскла та криворізький Кривбас зіграють у двадцять другому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні О. Бутовського.
Юрій Максимов, після перемоги наді львівським Рухом (1:0), використав із перших хвилин Кане та Мякушка на флангах атаки.
Юрій Вернидуб, на тлі нічиєї проти донецького Шахтаря (1:1), залучив Ікенну до опорної зони, тоді як Твердохліб та Задерака гратимуть під нападником.
Ворскла: Ісенко — Крупський, Хрипчук, Бацула, Пердута — Малиш, Челядін — Кане, Скляр, Мякушко — Салабай.
Запасні: Ющишин, Авдилі, Островський, Павлюк, Фернан, Ієде, Ндукве.
Запасні: Маханьков, Хома, Вілівальд, Бандейра, Аморозо, Ілич, Ндомбазі, Луньов, Каменський, Юрчец, Соса.
Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Конате, Романчук, Дібанго — Ікенна, Хомченовський — Д. Кузик, Твердохліб, Задерака — Микитишин.
Гра Ворскла — Кривбас почнеться о 13:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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