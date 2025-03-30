Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 22-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють полтавська Ворскла та криворізький Кривбас.

Полтавська Ворскла та криворізький Кривбас зіграють у двадцять другому турі української Прем'єр-ліги на стадіоні О. Бутовського.

Юрій Максимов, після перемоги наді львівським Рухом (1:0), використав із перших хвилин Кане та Мякушка на флангах атаки.

Юрій Вернидуб, на тлі нічиєї проти донецького Шахтаря (1:1), залучив Ікенну до опорної зони, тоді як Твердохліб та Задерака гратимуть під нападником.

Ворскла: Ісенко — Крупський, Хрипчук, Бацула, Пердута — Малиш, Челядін — Кане, Скляр, Мякушко — Салабай.

Запасні: Ющишин, Авдилі, Островський, Павлюк, Фернан, Ієде, Ндукве.



Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Конате, Романчук, Дібанго — Ікенна, Хомченовський — Д. Кузик, Твердохліб, Задерака — Микитишин.