Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату України, який відбудеться 30 березня, розпочавшись о 13:00.

У рамках 22-го туру української Прем'єр-ліги-2024/25 Ворскла на власному полі зустрінеться з Кривбасом.

[*] — положення команди в турнірній таблиці

НЕДІЛЯ, 30 БЕРЕЗНЯ, 13:00. СТАДІОН ВОРСКЛА, ПОЛТАВА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МИХАЙЛО РАЙДА (ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Незадовго до початку паузи на поєдинки національних команд Ворсклі нарешті вдалося перервати свою невдалу серію в чемпіонаті України. "Зелено-білі" впоралися з Рухом (1:0) на виїзді, відсвяткувавши першу з листопада звитягу (2Н, 4П), тоді як смаку поразок у трьох поспіль матчах УПЛ клуб із Полтави не знає вперше від початку осені.

Для колективу Юрія Максимова важливо стримати на власному полі Кривбас, адже Ворскла продовжує вести боротьбу за виживання. Станом на зараз, від зони перехідних поєдинків "зелено-білих" відділяють усього три залікових бали. Враховуючи сумнівну форму "червоно-білих", у сьогоднішніх господарів поля буде можливість уникнути невдачі.

Команда Юрія Вернидуба повернулася після зимової перерви двома несподіваними поразками без результативних ударів у своєму виконанні, але пізніше зуміла відібрати очки в Шахтаря у Львові. Домашній поєдинок із Лівим Берегом у минулому турі чемпіонату України так і не відбувся через постійні повітряні тривоги.

"Червоно-білі" все ще можуть зачепитися за вихід до єврокубків на наступний сезон, але для цього в подібних до сьогоднішнього матчах їм потрібно досягати максимуму. Варто зазначити, що з моменту свого повернення до "еліти" криворізький Кривбас зазнав тільки однієї поразки від цього суперника, але й сталося це саме в Полтаві.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Ворскла: Ісенко — Крупський, Хрипчук, Бацула, Пердута — Скляр, Малиш, Челядін — Кане, Ієде, Салабай

Кривбас: Маханьков — Бандейра, Понєдєльнік, Романчук, Дібанго — Ілич, Хомченовський, Твердохліб — Кузик, Соса, Микитишин

ЦІКАВІ ФАКТИ

Кривбас може здобути 240-у перемогу або 190-й раз зіграти внічию в УПЛ.

Безвиграшна домашня серія Ворскли триває в УПЛ 4 гри: 2 нічиї та 2 поразки.

Безвиграшний серіал Кривбасу в Чемпіонаті триває 3 гри: нічия та 2 поразки.

230-й "сухий" матч в УПЛ може провести Кривбас.

150-й гостьовий матч Юрія Вернидуба біля керма різних клубів в УПЛ.

80-й матч Юрія Вернидуба біля керма Кривбасу в УПЛ.

25-й гол в УПЛ може забити Дмитро Хомченовський (Кривбас).

20-й "сухий" матч в УПЛ може провести Павло Ісенко (Ворскла).

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