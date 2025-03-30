Україна

Команда Юрія Вернидуба завершила свою триматчеву серію без перемог, а колектив Юрія Максимова перервав аналогічний відтинок без поразок.

Недільна частина протистоянь у рамках двадцять шостого туру української Прем’єр-ліги була позбавлена безпосереднього контексту баталій за чемпіонське звання, проте все одно не залишилась без інтриг. Наприклад, цей день розпочинався з гри в Полтаві, де всі так само продовжують нарікати стан газону на домашньому стадіоні місцевої Ворскли, проте діватись нікуди — треба грати.

І цього разу гра для колективу Юрія Максимова була надзвичайно важливою, бо тренеру та його команді доводилось протистояти цілком знайомій йому особисто франшизі криворізького Кривбасу. І було цікаво, як будуть поводити себе клуби, які перебувають на протилежних кінцях турнірної таблиці, але при цьому результати останніх трьох матчів для них геть не відповідають такому становищу — "зелено-білі" жодної гри за цей час не програли, а "червоно-білі" — навпаки не вигравали за цей період. Так і до зустрічі десь біля екватора між ними можна дійти.

Кривбас у підсумку наздогнала повітряна тривога навіть у Полтаві, проте цього разу перед початком матчу обійшлось затримкою стартового свистка хвилин так на 15-20, що в наших реаліях є цілком допустимим відхиленням. На жаль. Утім, на сам сценарій розвитку подій це не вплинуло — Ворскла хотіла почати гру активно, і одразу ж ледь не забила зусиллями Скляра, удар якого на завершення прострілу Крупського потягнув на кутовий Кліщук.

Проте цей епізод так і залишався єдиним небезпечним на обидві команди ще тривалий час у подальшому. Багато фолили команди, тому темп гри в першому таймі був розірваним. І вже точно ніщо не передбачало несподіваного гола гостей на 40 хвилині, коли Микитишин подав із правого флангу до центру штрафного, а Твердохліб пробив головою під поперечину. Проте цей м’яч таки відбувся, тож команді Максимова в другому таймі довелось уже рятуватись від поразки.

Боротьби в другому таймі менше не стало — це точно. А от у плані змістовності футбол явно не додав. Кривбас прогнозовано почав грати на контратаках, але Ворскла в позиційній грі мало що могла запропонувати своїм суперникам, і зрештою дальній удар Крупського десь під завісу матчу з правого флангу був чи не єдиним небезпечним моментом після перерви для господарів поля.

За решту відповідали гості, і лише дивовижним чином Хомченовський та Соса в центрі чужого штрафного марнували бездоганні передачі своїх партнерів із флангів. Якби забивали, то ця гра завершилась би набагато раніше в контексті інтриги, аніж із фінальним свистком арбітра Михайла Райди із Закарпаття. Максимов, здається, викинув увесь свій атакувальний арсенал на полі, але до чого це може призвести, якщо банально нікому зв’язувати гру в ланці атаки?

У наступному турі полтавська Ворскла прийматиме луганську Зорю, тоді як криворізький Кривбас гостюватиме в Олександрії.Ворскла —0:1Твердохліб, 40Ісенко — Крупський, Хрипчук, Бацула (Павлюк, 46), Пердута — Малиш (Островський, 79), Челядін (Ієде, 65) — Кане, Скляр (Авдилі, 52), Мякушко (Ндукве, 46) — Салабай.Кліщук — Понєдєльнік, Конате, Романчук, Дібанго — Ікенна, Хомченовський — Д. Кузик (Бандейра, 90), Твердохліб (Ілич, 77), Задерака — Микитишин (Соса, 66).Попередження: Скляр, Малиш, Ісенко — Твердохліб