Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 22-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють луганська Зоря та ковалівський Колос.

Луганська Зоря та ковалівський Колос завершуватимуть двадцять другий тур української Прем'єр-ліги матчем на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського.

Младен Бартулович, на тлі нічиєї проти київського Динамо (2:2), використав із перших хвилин Яцика та Попару в центрі поля.

Руслан Костишин, після поразки від черкаського ЛНЗ (0:2), залучив до стартового складу Бурду в центрі оборони, тоді як Оріховський гратиме в центрі поля, а Велетень повернеться на лівий фланг атаки.

Зоря: Сапутін — Тронтель, Джордан, Башич, Жуніньйо — Яцик, Попара, Мічин — Білоцерковець, Будківський, Вантух.

Запасні: Турбаєвський, Мацапура, Кирюханцев, Ескінья, Маткевич, Василець, Вакула, Кораблін, Дришлюк, Супряга, Слесар, Горбач.



Колос: Пахолюк — Козік, Бурда, Бондаренко, Цуріков — Оріховський, Краснічі, Ррапай — Третьяков, Ковталюк, Велетень.

Запасні: Горох, Мисак, Поправка, Демченко, Теллес, Криворучко, Денисенко, Безручук, Алефіренко, Сидоров, Сухар, Болівар, Владою.



Гра Зоря — Колос почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.