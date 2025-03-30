Україна

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату України, який відбудеться 30 березня, розпочавшись о 18:00.

У рамках 22-го туру Української Прем'єр-ліги Зоря зіграє проти Колоса.

Зоря — Колос

Неділя, 30 березня, 18:00, стадіон Динамо ім. В. Лобановського, Київ. Арбітр зустрічі — Кальонов Олександр. Пряма трансляція на УПЛ ТБ.

Закриють 22-й тур УПЛ в Києві, де Зоря в ролі номінального господаря посперечається з Колосом. Луганці розпочали другу частину сезону поразкою від міцної Олександрії (1:2), згодом були дві перемоги — над Рухом (2:0) та Оболонню (2:1) та сенсаційна нічия з Динамо (2:2) напередодні міжнародної павзи.

Аби не гаяти час, команда Бартуловича провела два контрольних поєдинки під час матчів збірних. Луганці поступились Кудрівці (0:1) та перемогли Оболонь (2:1).

Луганська команда перебуває в непоганій формі. Младену Бартуловичу вдалось вдосконалити структуру гри та налагодити ігрові зв'язки між футболістами. Хоча команда не позбулась головної проблеми, через яку її результати є вкрай нестабільними, — це відсутність рівноцінної заміни на лавці.

Колос переживає непрості часи. Попри те, що команда має непоганий склад за мірками УПЛ, ковалівці перебувають в зоні перехідних матчів. І варто сказати, цілком заслужено. Шокова терапія у вигляді зміни тренера поки не спрацювала. Під керівництвом нового-старого наставника Руслана Костишина Колос поступився ЛНЗ перед міжнародною павзою — 0:2.

23 березня ковалівці провели контрольний поєдинок проти харківського Металіста 1925, який завершився внічию 0:0. Загалом, неозброєним оком видно проблеми ковалівців в атаці, і задача Костишина під час павзи — зробити все можливе для реанімації атакувального потенціалу своєї команди. Чи впорався український наставник з поставленою задачею? Покаже матч проти Зорі.

Орієнтовні склади

Зоря: Сапутін — Башич, Джордан, Ескінья, Жуніор Рейс — Дришлюк, Мічін, Тронтель, Вантух — Будківський, Білоцерковець.

Колос: Пахолюк — Цуріков, Бондаренко, Красничі, Козик, Демченко — Гагно, Рапай, Велетень, Третьяков — Сидорчук.

Цікаві факти

- Зоря може зазнати 290-ї поразки в УПЛ.

- 160-й матч Колосу в чемпіонаті, в якому ковалівці можуть здобути 50-ту перемогу.

- Зоря може пропустити 400-й домашній гол в УПЛ (ще 2 м’ячі) або на своєму полі 80-й раз зіграти внічию.

- Безнічийна домашня серія Зорі в чемпіонаті триває 11 ігор: 6 перемог та 5 поразок.

- Програшна серія Колоса триває в УПЛ 4 гри.

- Безнічийна гостьова серія Колоса триває в УПЛ 5 ігор: 2 перемоги та 3 поразки.

- 80-й матч Руслана Костишина біля керма Колоса на топрівні, в тому числі 40-й гостьовий.

- 20-й тренерський матч Младена Бартуловіча в УПЛ.

Очні зустрічі