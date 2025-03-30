Україна
30 березня 2025, 17:31
Карпати з хет-триком Бруніньйо вдруге за сезон розгромили Чорноморець
Разом із тим, це вже третя перемога команди Владислава Лупашка над одеситами в цій кампанії — без пропущених м'ячів.
Карпати — Чорноморець, фото УПЛ
30 березня 2025, 17:31
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Карпати — Чорноморець 4:0
Голи: Бруніньйо, 41 (пен.), 45 (пен.), 50, Костенко, 56
Карпати: Кінарейкін — Полегенько, Бабогло, Педросо, Стецьков — Чачуа, Альварес (Клименко, 83), Бруніньйо (Підлепенець, 78) — Очеретько (Танда, 63), Ігор (Краснопір, 78), Костенко (Шах, 63).
Чорноморець: Рудько — Бутко, Жаржу, Скиба, Раян — Білошевський (Ракіцький, 76), Шевцов (Мустафаєв, 61), Арсич — І. Когут (Габелок, 61), Безбородько (Янаков, 71), Хобленко (Попов, 71).
Попередження: Бутко, Ракіцький