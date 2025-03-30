Україна

Карпати з хет-триком Бруніньйо вдруге за сезон розгромили Чорноморець

Разом із тим, це вже третя перемога команди Владислава Лупашка над одеситами в цій кампанії — без пропущених м'ячів.

Карпати — Чорноморець, фото УПЛ

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Карпати — Чорноморець 4:0

Голи: Бруніньйо, 41 (пен.), 45 (пен.), 50, Костенко, 56



Карпати: Кінарейкін — Полегенько, Бабогло, Педросо, Стецьков — Чачуа, Альварес (Клименко, 83), Бруніньйо (Підлепенець, 78) — Очеретько (Танда, 63), Ігор (Краснопір, 78), Костенко (Шах, 63).



Чорноморець: Рудько — Бутко, Жаржу, Скиба, Раян — Білошевський (Ракіцький, 76), Шевцов (Мустафаєв, 61), Арсич — І. Когут (Габелок, 61), Безбородько (Янаков, 71), Хобленко (Попов, 71).



Попередження: Бутко, Ракіцький